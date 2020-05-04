Автодром Формулы-1 в Мехико переоборудуют в больницу

МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Мексиканский институт социального обеспечения IMSS сообщил о начале работ по организации временной больницы для пациентов с Мексиканский институт социального обеспечения IMSS сообщил о начале работ по организации временной больницы для пациентов с COVID-19 на территории Автодрома им. братьев Родригес, который принимает Гран-при Формулы-1 с 1963 года.

"Мексиканский институт социального обеспечения откроет на Автодроме Братьев Родригес в Мехико временную больницу на 218 коек для пациентов с симптомами COVID-19, требующих госпитализации", - говорится в сообщении на сайте института.

Согласно тексту сообщения, из 218 мест 26 будут предназначены для интенсивной респираторной терапии, а остальные разделят на 8 модулей по 24 койки для обслуживания выздоравливающих пациентов.

Мехико лидирует среди регионов страны по числу зараженных, в городе в настоящий момент больны 1894 человека. По информации минздрава, пик нагрузки на систему здравоохранения придется через 10-15 дней после пика эпидемии, то есть, 15-20 мая. В эти дни в Мехико число госпитализированных с коронавирусом может достичь 1800 человек согласно базовому прогнозу минздрава.

Генеральный директор IMSS Зои Робледо подчеркнул, что введение в строй этой больницы позволит Мехико значительно увеличить ёмкость специализированных медицинских учреждений для пациентов с COVID-19.

C 28 февраля, когда COVID-19 впервые был обнаружен в Мексике , зарегистрирован 23 471 случай заражения вирусом SARS-CoV-2, который вызывает это заболевание. 6933 человека (+353 за сутки) демонстрировали симптомы в последние две недели и болеют в данный момент. Число погибших пациентов с коронавирусом достигло 2154 (+93 за день), еще 191 летальный случай изучается как подозрительный. Власти также изучают 12 664 подозрения на вирус, общее число исследованных пациентов - 95 839.

Пик эпидемии коронавируса в Мексике ожидается 6 мая, после чего, в случае сохранения ограничительных мер, заболеваемость пойдет на спад. Карантинные меры в стране будут действовать до 30 мая с возможностью постепенной отмены в наименее пострадавших регионах начиная с 18 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.