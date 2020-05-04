В Гидрометцентре спрогнозировали погоду на 9 Мая

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Жителей Европейской части России в День Победы, скорее всего, ждут переменная облачность, небольшой дождь и температура до плюс 18 градусов. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Говорить о погоде на 9 Мая еще очень трудно. Понятно, что будет погода не антициклональная", — сказал Вильфанд, отметив, что это пока только "прикидки".
Синоптик добавил, что дневные температуры в европейской части страны на этой неделе будут на четыре-пять градусов превышать норму, а в Сибири этот показатель составит целых шесть-восемь градусов.
По его словам, со среды "очаг очень теплой погоды" переместится на Урал и в Западную Сибирь — в частности, в Новосибирскую и Томскую области, — а также в Красноярский край. Кроме того, жара установится в южных регионах и на Северном Кавказе, подчеркнул Вильфанд.