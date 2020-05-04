Всем жителям Гонконга раздадут многоразовые маски

ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Каждый житель Гонконга бесплатно получит от правительства многоразовую маску, которую можно стирать, в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщает газета South China Morning Post.
Отмечается, что в ближайшие несколько дней власти готовятся раздать населению 7,5 миллиона масок, которые можно стирать до 60 раз. Их разработали и произвели в Гонконге на бюджетные средства, выделенные на борьбу с эпидемией.
В последнюю неделю в Гонконге не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, всего за время эпидемии в районе заболели 1039 человек, из них 879 выздоровели, четверо скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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