Пассажиров рейсов Москва — Пекин обязали доказывать отсутствие COVID-19

ПЕКИН, 4 мая — РИА Новости. Все пассажиры рейсов Москва — Пекин обязаны с 8 мая предъявлять сертификат об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в сообщении в официальном канале посольства Китая в России в социальной сети WeChat.
Сертификат пассажиров рейсов, которые выполняет авиакомпания Air China, обязало предъявлять управление гражданской авиации КНР.
Тесты должны быть сделаны в шести учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга, список которых был опубликован посольством 30 апреля. При этом тестирование необходимо пройти не позднее чем за 120 часов до посадки на рейс.
"Посольство еще раз предупреждает граждан, у которых есть необходимость вернуться домой рейсами Air China: в обязательном порядке необходимо пройти тест в одном из этих шести медучреждений и предъявить письменное свидетельство для регистрации на рейс", — подчеркивается в сообщении.
МИД Китая с 28 марта запретил въезд в страну иностранцам по действующим визам. В настоящее время регулярное авиасообщение между Россией и Китаем прервано, однако Пекин вывозит своих граждан.
В КНР, где в целом распространение эпидемии остановлено, в основном выявляют ввозные случаи инфекции преимущественно среди возвращающихся на родину граждан этой страны.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
В Китае к настоящему моменту выявили 82 880 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, 77 766 человек выписаны из больниц, 4633 скончались.
Россия находится на седьмом месте по числу зараженных. В стране диагностировали COVID-19 у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них более 16 тысяч пациентов вылечились. От болезни умерли 1280 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.