Пассажиров рейсов Москва — Пекин обязали доказывать отсутствие COVID-19

Сертификат пассажиров рейсов, которые выполняет авиакомпания Air China, обязало предъявлять управление гражданской авиации КНР.

Тесты должны быть сделаны в шести учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга, список которых был опубликован посольством 30 апреля. При этом тестирование необходимо пройти не позднее чем за 120 часов до посадки на рейс.

"Посольство еще раз предупреждает граждан, у которых есть необходимость вернуться домой рейсами Air China: в обязательном порядке необходимо пройти тест в одном из этих шести медучреждений и предъявить письменное свидетельство для регистрации на рейс", — подчеркивается в сообщении.

МИД Китая с 28 марта запретил въезд в страну иностранцам по действующим визам. В настоящее время регулярное авиасообщение между Россией и Китаем прервано, однако Пекин вывозит своих граждан.

В КНР, где в целом распространение эпидемии остановлено, в основном выявляют ввозные случаи инфекции преимущественно среди возвращающихся на родину граждан этой страны.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.

В Китае к настоящему моменту выявили 82 880 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, 77 766 человек выписаны из больниц, 4633 скончались.

Россия находится на седьмом месте по числу зараженных. В стране диагностировали COVID-19 у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них более 16 тысяч пациентов вылечились. От болезни умерли 1280 человек.