Число зараженных коронавирусом в Японии превысило 15,7 тысячи человек

ТОКИО, 4 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Японии составило 15 791, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов страны в феврале, объединенные данные министерства здравоохранения и местных администраций обнародовал телеканал NHK.
Накануне сообщалось, что число новых заражений по стране за воскресенье составило 201, из них в Токио – 91.
От коронавируса в Японии погибли 549 человек. Состояние 332 пациентов оценивается как тяжелое. Выздоровели 4632 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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