Военные из России продезинфицировали еще два лечебных учреждения в Италии

БЕРГАМО (Италия), 4 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие совместно с итальянскими коллегами провели дезинфекцию еще двух лечебных учреждений в Ломбардии, сообщает Минобороны РФ.
"Российские и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию двух лечебных учреждений в восточной части столицы провинции Брешиа (Ломбардия). Российские и итальянские специалисты осуществляют выезды для проведения дезинфекционных мероприятий с временного пункта дислокации на базе снабжения армейской авиации сухопутных войск Италии (аэродром Орио-аль-Серио) города Бергамо (Ломбардия)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские специалисты войск РХБЗ совместно с итальянскими военными продезинфицировали пансионаты для пожилых людей более чем в 90 населенных пунктах Ломбардии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.