Военные построили новый терминал аэропорта в Петрозаводске

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Военные строители сдали в эксплуатацию новый терминал международного аэропорта в Петрозаводске, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ завершили строительство и сдали в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта в городе Петрозаводске в Республике Карелия", - говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что строительство нового терминала было выполнено менее чем за год.