Число больных COVID-19 на борту судна у берегов Японии выросло до 149

К концу апреля анализы выявили 148 заражений на судне. По данным российского посольства на тот момент, среди членов экипажа с положительной реакций на коронавирус был один россиянин, но его состояние опасений не вызывало.

Круизный лайнер Costa Atlantica зашел в порт Нагасаки 25 марта без пассажиров для профилактики и ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries и должен был покинуть порт в конце апреля по завершении всех работ. Однако в середине апреля у одного из членов команды был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции.