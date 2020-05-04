В Новой Зеландии за сутки не зафиксировали новых заболеваний COVID-19

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Медики в Новой Зеландии не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом за сутки, сообщил представитель минздрава страны.
"Сегодня мы не зафиксировали случаев COVID-19... Общее число подтвержденных и вероятных случаев заражения по-прежнему составляет 1487... Ясно, что эти цифры обнадеживают, но это лишь момент времени", - заявил генеральный директор службы здравоохранения Эшли Блумфилд. Выступление транслировал минздрав страны в YouTube.
За последние сутки, добавил Блумфилд, в Новой Зеландии никто из зараженных не умер. Общее число летальных исходов составляет 20, выздоровели 1276 человек.
Газета New Zealand Herald отмечает, что в стране впервые не выявлено ни одного случая коронавируса за шесть недель.
В конце апреля меры, введенные в Новой Зеландии из-за коронавируса, были ослаблены.
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