В Китае за сутки три человека заразились коронавирусом

ПЕКИН, 4 мая - РИА Новости. Китай выявил три новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, выздоровели 53 пациента, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что все три случая - ввозные, два в Шанхае и один в провинции Шаньдун. В общей сложности в Китае было выявлено 1675 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 402 человека, пять находятся в тяжелом состоянии, 1273 пациента выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 880 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 481 человек (33 человека находятся в тяжелом состоянии), 77 766 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 13 таких случаев, из них два - ввозные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 19 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 962 бессимптомных носителя.
В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявлено ни одного случая заражения или смерти, в больницах нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
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