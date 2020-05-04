В Китае за сутки три человека заразились коронавирусом

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 880 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 481 человек (33 человека находятся в тяжелом состоянии), 77 766 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 13 таких случаев, из них два - ввозные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 19 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 962 бессимптомных носителя.