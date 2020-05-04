Мадуро объявил о новой фазе военных учений в Венесуэле

"Наш Николас Мадуро распорядился о новой фазе учений "Боливарианский щит" на территории страны, преимущественно на побережье, для обследования земли, морского и воздушного пространства и поиска конспиративных ячеек, которые хотят нарушить мир", - говорится в сообщении ведомства.