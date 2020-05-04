В Якутии рассказали о лечении работников Чаяндинского месторождения

"105 человек с признаками ОРВИ ранее были вывезены с месторождения - 44 человека в Ямало-Ненецкий автономный округ, в город Ноябрьск, и 61 человек - в стационары Якутии. У 23 из них позже был диагностирован COVID-19. Еще 16 вахтовых рабочих с диагностированным коронавирусом проходят лечение в изоляторах при вахтовых поселках", - рассказали в оперштабе.