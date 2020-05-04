В Якутии рассказали о лечении работников Чаяндинского месторождения

ЯКУТСК, 4 мая – РИА Новости. Более 100 вахтовых рабочих вывезены с территории Чаяндинского месторождения в Якутии, ставшего очагом коронавируса, заболевание на месте - в изоляторах - лечат 16 работников, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
Ранее сообщалось, что указом главы Якутии Айсена Николаева с 17 апреля на территории месторождения, где расположены 34 вахтовых поселка, введен карантин. Лабораториями Роспотребнадзора официально подтверждены 39 случаев заболевания коронавирусом среди работников данного месторождения.
В воскресенье 200 вахтовиков - жителей Башкирии - вернулись домой с Чаяндинского месторождения через Магнитогорск, всех разместили на карантин в обсерваторе.
"105 человек с признаками ОРВИ ранее были вывезены с месторождения - 44 человека в Ямало-Ненецкий автономный округ, в город Ноябрьск, и 61 человек - в стационары Якутии. У 23 из них позже был диагностирован COVID-19. Еще 16 вахтовых рабочих с диагностированным коронавирусом проходят лечение в изоляторах при вахтовых поселках", - рассказали в оперштабе.
По данным региональных властей, 1 мая на Чаяндинском месторождении развернули мобильный госпиталь МЧС на 12 койко-мест с проходимостью от 40 до 60 человек в сутки. В него входят сортировочный центр и реанимационное отделение. Самолет МЧС также доставил туда полевой медицинский пункт и пункт временного размещения людей на 125 мест.
"На месторождении проводят повторное тестирование, разделение потоков людей. Вывоз работников осуществляется лишь после повторного тестирования", - говорится в сообщении.
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