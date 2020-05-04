Митрополит Тихон: Бог не гуманист, но допустил эпидемию из любви к людям

"Гуманизм - это во многом безбожие, когда в центр мироздания становится комфорт и благо человека. Гуманистическое мировоззрение атеистично. А есть человеколюбие. Бог - человеколюбец, он не гуманист. (Есть - ред.) две заповеди в одной: возлюби Господа и ближнего как самого себя. Оторвать христианское человеколюбие от веры невозможно", - сказал митрополит Тихон.