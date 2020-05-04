Митрополит Тихон: Бог не гуманист, но допустил эпидемию из любви к людям

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Бог не гуманист, а человеколюбец, он допустил эпидемию коронавируса, чтобы люди научились любить ближних и через это познали самого Бога, заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в эфире программы "Парсуна" на телеканале "Спас".
Во время беседы отмечалось, что некоторые священники Русской церкви проводили богослужения в присутствии прихожан, несмотря на существующие ограничения в связи с коронавирусом. Ведущий программы Владимир Легойда заметил: в ответ на тезис, что запрет на допуск прихожан в храмы введен для самих людей, их здоровья, эти священники говорили, что "есть вещи выше гуманизма".
"Гуманизм - это во многом безбожие, когда в центр мироздания становится комфорт и благо человека. Гуманистическое мировоззрение атеистично. А есть человеколюбие. Бог - человеколюбец, он не гуманист. (Есть - ред.) две заповеди в одной: возлюби Господа и ближнего как самого себя. Оторвать христианское человеколюбие от веры невозможно", - сказал митрополит Тихон.
Митрополит подчеркнул, что временно отстранил от богослужений священников Псковской епархии, которые проводили их в храмах с участием прихожан.
Говоря о причинах возникновения эпидемии коронавируса, митрополит подчеркнул, что она допущена Богом "для покаяния, переосмысления и изменения жизни".
"Мы должны познать через это испытание Бога - что такое настоящая деятельная любовь и в чем она может и должна выражаться". Так, по его словам, сердце человека должно быть чутким, "сразу отвечать на всякую боль и отвечать правильно".
"Это задача для каждого христианина: любовь к Богу через христианскую любовь к людям, любовь к людям через любовь к Богу - рассудительную, правильную, искреннюю. Этот урок мы призваны постичь в эти дни через смерть, страдания, испытания и глубокое покаяние. Великий Пост - пост покаяния и осмысления - для нас продолжается", - подытожил митрополит Тихон.
Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Позже эти ограничения были продлены до особого распоряжения священноначалия. Подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви.
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