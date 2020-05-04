Псковские священники на Пасху причащали верующих дома

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Священники Псковской митрополии Русской православной церкви причащали верующих на дому во время Светлой седмицы, заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
19 апреля в Русской церкви встретили Пасху или Воскресение Христово. Следующая за Пасхой праздничная неделя называется Светлой седмицей.
"Всю Светлую седмицу монахи Псково-Печерского монастыря, священники Псковской митрополии обходили со всеми предосторожностями наших мирян и причащали их дома. И какая радость была: люди плакали от счастья. И больные, и здоровые понимали, что к ним приходил Христос", - сказал в воскресенье митрополит Тихон в эфире в программы "Парсуна" на телеканале "Спас".
Говоря о причастии больных COVID-19, митрополит уточнил, что этот вопрос необходимо решать с местными властями. "Мы взяли двух священников, один из них врач, и договорились (с властями - ред.), что если будут больные, то священники придут к ним в специальных костюмах. Это надо делать", - подытожил митрополит.
Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл обратился к столичным властям с просьбой допустить священников в московские больницы, чтобы исповедовать и причащать больных. Сообщалось, что в Московской епархии создана и обучена группа священников для окормления больных коронавирусом, а также не больных вирусом пациентов московских больниц, в которые священников не допускают по санитарным правилам. Также священники в Москве не могут попасть к людям, которые лечатся дома, на карантине.