Псковские священники на Пасху причащали верующих дома

Вид на башни и крепостную стену Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, основанного в середине XV века в Печорах

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Священники Псковской митрополии Русской православной церкви причащали верующих на дому во время Светлой седмицы, заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

19 апреля в Русской церкви встретили Пасху или Воскресение Христово. Следующая за Пасхой праздничная неделя называется Светлой седмицей.

"Всю Светлую седмицу монахи Псково-Печерского монастыря, священники Псковской митрополии обходили со всеми предосторожностями наших мирян и причащали их дома. И какая радость была: люди плакали от счастья. И больные, и здоровые понимали, что к ним приходил Христос", - сказал в воскресенье митрополит Тихон в эфире в программы "Парсуна" на телеканале "Спас".

Говоря о причастии больных COVID-19, митрополит уточнил, что этот вопрос необходимо решать с местными властями. "Мы взяли двух священников, один из них врач, и договорились (с властями - ред.), что если будут больные, то священники придут к ним в специальных костюмах. Это надо делать", - подытожил митрополит.