В Северной Осетии потушили пожар в ресторане

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Открытое горение в ресторане в Северной Осетии ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Вызов о пожаре в ресторане "Фермер" в станице Архонской поступил в 00:20 мск. Загорелось центральное здание и деревянные беседки, находящиеся на территории ресторана.
"В 01:35 мск пожар локализован, а в 02:04 мск ликвидировано открытое горение. Площадь пожара оценивается в 2,5 тысячи квадратных метров. Всего к тушению привлекаются 52 человека и девять единиц техники", — говорится в сообщении.
Пострадавших при пожаре нет.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб региона, пожар в ресторане удалось полностью ликвидировать в 06:00 мск на 2,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации участвовали 56 человек и 15 единиц техники.
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