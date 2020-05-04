В Северной Осетии потушили пожар в ресторане

"В 01:35 мск пожар локализован, а в 02:04 мск ликвидировано открытое горение. Площадь пожара оценивается в 2,5 тысячи квадратных метров. Всего к тушению привлекаются 52 человека и девять единиц техники", — говорится в сообщении.