Синоптики спрогнозировали аномально теплую неделю

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Жителей европейской части России и Зауралья на грядущей неделе ждет аномальное тепло в дневные часы, об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в центральных регионах температура превысит норму на четыре—пять градусов в Сибири этот показатель составит шесть—восемь градусов. Также аномально тепло будет на юге страны и на Северном Кавказе, добавил Вильфанд.
Температура выше нормы также ждет жителей Новосибирской, Томской областей, юга Красноярского края. С 6 мая, по словам синоптика, теплые воздушные массы накроют Урал и Западную Сибирь.
При этом в Туве, на Алтае и в Прибайкалье сохраняется серьезная опасность лесных пожаров.