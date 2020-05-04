Синоптики спрогнозировали аномально теплую неделю

Жителей европейской части России и Зауралья на грядущей неделе ждет аномальное тепло в дневные часы, об этом сообщил РИА Новости научный руководитель

По его словам, в центральных регионах температура превысит норму на четыре—пять градусов в Сибири этот показатель составит шесть—восемь градусов. Также аномально тепло будет на юге страны и на Северном Кавказе, добавил Вильфанд.