В Мексике за сутки 1383 человека заразились коронавирусом

МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Замминистра здравоохранения Замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель сообщил в ходе пресс-конференции, что в стране за сутки выявлены 1383 случая заражения коронавирусом и зафиксированы 93 летальных исхода.

"За 24 часа зарегистрированы 1383 новых случая COVID-19", - сказал Лопес-Гатель, трансляция конференции опубликована в микроблоге ведомства в Twitter.

C 28 февраля, когда COVID-19 впервые был обнаружен в Мексике, зарегистрирован 23 471 случай заражения вирусом SARS-CoV-2, который вызывает это заболевание. 6933 человека (+353 за сутки) демонстрировали симптомы в последние две недели и болеют в данный момент.

"14 дней - это продолжительность болезни, в результате которой иммунная система в большинстве случаев способна справиться с вирусом", - пояснил чиновник.

Число погибших пациентов с коронавирусом достигло 2154 (+93 за день), еще 191 летальный случай изучается как подозрительный. Власти также изучают 12 664 подозрения на вирус, общее число исследованных пациентов - 95 839.

Наибольшее число болеющих COVID-19 зафиксировано в Мехико (1894 случая) и штате Мехико (1076). Пик эпидемии коронавируса в Мексике ожидается 6 мая, после чего, в случае сохранения ограничительных мер, заболеваемость пойдет на спад. Карантинные меры в стране будут действовать до 30 мая с возможностью постепенной отмены в наименее пострадавших регионах начиная с 18 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.