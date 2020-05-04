Митрополит Тихон: закрытие храмов для прихожан - не гонения на Церковь

"(Закрытие храмов для прихожан - ред.) - это не гонения на веру. Когда скажут: "Не ходите в храмы, мы вам запрещаем", не потому что болезнь, а потому что вы не должны исповедовать православие, вот тут мы должны сказать нет и (стоять - ред.) до самой смерти", - сказал в воскресенье митрополит Тихон в эфире программы "Парсуна" на телеканале "Спас".

По его словам, очевидно, что люди заражают друг друга в храмах. Он привел в пример патриарха Московского и вся Руси Алексия II, который просил закрывать в храмах окна во время богослужений, потому что простужался.

"Многие священники и миряне знают, что во время Всенощных бдений, например, когда много народу, можно подхватить и ОРВИ, и грипп. Поэтому то, что мы сейчас во время эпидемии временно ограничили доступ наших прихожан в храмы, чтобы они не заразили друг друга, а затем и других людей, и не стали бы убийцами ближних - совершенно нормально", - подчеркнул иерарх.

Он назвал "кощунством и избалованностью людей, привыкших к комфорту", сравнения нынешней ситуации с гонениями на Церковь и новомучеников.

Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы Московской области с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Позже эти ограничения были продлены до особого распоряжения священноначалия. Подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви.