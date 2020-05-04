Число заразившихся коронавирусом в Приморье превысило 500 человек

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая — РИА Новости. Еще 53 человека с коронавирусом выявлены в Приморье, общее число заболевших достигло 547, сообщает правительство региона.
"Пятьдесят три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией отмечено в Приморском крае за минувшие сутки. С начала эпидемии, по данным регионального оперативного штаба, число заболевших COVID-19 составляет 547 человек", — говорится в сообщении.
Лидирует по количеству заболевших COVID-19 Владивосток, на втором месте — Находка, третьем — Артем, далее — Михайловский район, Дальнереченск, Лесозаводск и Партизанск.
Выздоровели 66 человек, умерли четверо.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.