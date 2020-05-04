Российский посол прокомментировал попытку вторжения боевиков в Венесуэлу

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая — РИА Новости. Попытка нелегального ввоза колумбийскими боевиками на территорию Венесуэлы оружия, предотвращенная в ночь на 3 мая, была предпринята для дестабилизации обстановки в стране с целью свержения законного правительства, такое мнение выразил в интервью РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
Российский дипломат акцентировал внимание на развитой сети лагерей подготовки, расположенных по периметру границ Венесуэлы. Там будущие диверсанты, по мнению посла, и проходят свои тренировки.
"Общеизвестно, и это неоднократно проходило по различным СМИ, что в приграничных с Венесуэлой районах действуют специальные тренировочные военизированные лагеря, где проходят подготовку боевики, в том числе бывшие венесуэльские военнослужащие — дезертиры, подавшиеся за обещанными десятью тысячами долларов. Однако вместо щедрой награды за предательство их оперативно рекрутировали, легко убедив, что именно им теперь предстоит освобождать родину от диктатуры. Как у нас говорят: "За что боролись, на то и напоролись", — сказал посол.
Мелик-Багдасаров выразил уверенность в том, что обезвреженная накануне группа, как и иные подобные, существуют при поддержке из-за рубежа.
"Из таких вот наемников — продуктов фабрики террора и убийств, выпестованных при поддержке США со товарищи — и состоят боевые группы, одна из которых была сегодня обезврежена", — отметил посол, выразив уверенность, что в ближайшее время в ходе расследования появятся новые подробности случившегося.
В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении попытки высадки морского десанта колумбийских боевиков на севере страны. По словам спикера Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо, погибли восемь нападавших, еще двое были задержаны. При этом один из задержанных оказался агентом управления по борьбе с наркотиками США.
Минобороны Венесуэлы сообщило, что во время операции было изъято оружие, часть которого использовалась во время попытки госпереворота 30 апреля 2019 года.
МИД Колумбии отверг обвинения в причастности к произошедшему.