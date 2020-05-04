Российский посол прокомментировал попытку вторжения боевиков в Венесуэлу

"Общеизвестно, и это неоднократно проходило по различным СМИ, что в приграничных с Венесуэлой районах действуют специальные тренировочные военизированные лагеря, где проходят подготовку боевики, в том числе бывшие венесуэльские военнослужащие — дезертиры, подавшиеся за обещанными десятью тысячами долларов. Однако вместо щедрой награды за предательство их оперативно рекрутировали, легко убедив, что именно им теперь предстоит освобождать родину от диктатуры. Как у нас говорят: "За что боролись, на то и напоролись", — сказал посол.