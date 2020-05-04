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Туризм
2020-05-04T03:07
https://ria.ru/20200504/1570938635.html
Эксперт: онлайн-туры могут занять прочное место в сфере путешествий
https://cdn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:78:3223:1891_1036x0_80_0_0_f984b0ea0edebe02d353bdba54bb1bb7.jpg
РИА Новости

Эксперт: онлайн-туры могут занять прочное место в сфере путешествий

03:07 04.05.2020
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© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком
© Depositphotos / stockasso
ПАРИЖ, 4 мая – РИА Новости, Людмила Орищенко. Массовый туризм ждут перемены после кризиса, связанного с коронавирусом, и онлайн-экскурсии могут стать одним из направлений в будущем, однако люди не перестанут путешествовать, считает историк, гид и создатель авторских туров по Франции Анастасия Соколова.
Многие страны мира, включая государства Евросоюза, на фоне пандемии коронавируса ввели масштабные ограничения социально-экономический жизни, среди которых ограничения торговли, запрет на работу ресторанов, кафе и отелей, закрытие границ, ограничение авиа- и наземного сообщения.
Во Франции режим самоизоляции действует с 17 марта. Ожидается, что страна начнет поэтапно выходить из карантина после 11 мая. Вместе с тем остается открытым вопрос о дате перезапуска туристической отрасли Франции, которая является одной из самых посещаемых стран мира. Рестораны, кафе, бары, большие музеи, кинотеатры продолжат оставаться закрытыми. Решение по дате их открытия французские власти рассчитывают принять в конце мая.
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Мир чужими глазами: онлайн-туризм с эффектом присутствия и гидом!К хорошему быстро привыкаешь. Сначала мы принимали как должное возможность путешествовать по всему миру. Затем, с началом пандемии, распробовали виртуальный туризм. Теперь трэвэл-технологии пошли еще дальше.
Из-за эпидемии коронавируса и введенных ограничений гиду во Франции Анастасии Соколовой, которая работает преимущественно с российскими туристами, пришлось отменить весенний тур и еще три других перенести на осень.
"Когда стало понятно, что туры точно не состоятся, было непросто. Но в этой ситуации оказалась не я одна, в этой ситуации оказалась целая индустрия. При этом я думаю о том позитивном моменте, который был. Во-первых, это блог, который меня очень сильно поддержал и в моральном плане, и в финансовом", - рассказала она РИА Новости.
Девушка признается, что во время карантина у нее появилось время на запуск онлайн-курса по истории парфюмерии, доработку приложения с турами по Парижу и проведение онлайн-экскурсий с другими гидами.
"Я думаю, что онлайн-туризм - это одно из возможных направлений деятельности в будущем", - добавляет собеседница агентства.
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"Конечно, не стоит пока строить иллюзий, потому что в финансовом и экономическом плане это не то же самое, что живая туристическая отрасль. Но, возможно, это хороший вариант для поддержания интереса, для стимуляции к путешествиям и более ответственному туризму", - считает она.
Ввиду абсолютной неопределенности Соколова не планирует никаких туров на лето. "Непонятно, когда все начнет открываться, насколько быстро это произойдет. Какие-то страны говорят о 2021 годе, какие-то страны говорят: "Нет, мы хотим уже в июне". ЕС в этом плане очень неоднородный", - отмечает она.
При этом гид указывает на то, что во Франции огромная индустрия ресторанного и отельного бизнеса. "Туризм составляет около 7% ВВП страны. И я думаю, на правительство есть определенное давление от рестораторов, от тех, кто занят в этой сфере", - подчеркивает девушка.
Когда людям задают вопрос, что они планируют делать после карантина, очень многие выбирают вариант: "поеду путешествовать, как только откроют границы", обращает внимание она. "Хочется надеяться, что люди станут путешествовать более осознанно и выбирать для своих путешествий качественные варианты. И, возможно, массовый туризм ждут перемены", - говорит Соколова.
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Она предполагает, что в первое время после открытия границ число иностранных туристов во Франции может снизиться, поскольку "люди будут смотреть, как все развивается, и приоритеты будут другие".
"Но я думаю, что если у человека есть желание и достаточная мотивация, он найдет деньги (на путешествия – ред.). Тем более, что тот контингент, который ездил во Францию и который приходит на авторские туры, на экскурсии, - это немножко другой портрет туриста, другой уровень доходов", - продолжает гид.
По ее словам, если речь идет о массовом туризме, например, о поездках на курорты в Египет и Турцию, то "возможно, будет непросто, потому что это другой сегмент".
Говоря о ценовой политике, Соколова отмечает, что вопрос о возможных скидках на туры после карантина стоит задавать в первую очередь отелям и авиакомпаниям, поскольку основной бюджет в путешествии уходит на билеты и проживание.
"Скидка, которую может сделать гид на экскурсию, небольшая – 20-30 евро, и она не является главным руководством к действию. Что касается тура, то на него может быть скидка 100-150 евро максимум. Зависит, конечно, от уровня отеля и ресторанов", - заключила она.
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