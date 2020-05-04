Трамп рассказал, когда у США появится вакцина от коронавируса

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что вакцина от коронавируса появится в Соединенных Штатах к концу 2020 года, об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.
Он отметил, что с административной точки зрения власти страны и отдельные ведомства "работают быстро, насколько это возможно", для утверждения необходимых правил и разрешений, включая разрешения на применение определенных лекарств.
По последним данным американского университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 1,15 миллиона случаев коронавируса, 67,4 тысячи человек скончались.
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