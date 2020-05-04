Где получить георгиевскую ленточку

Юбилейная, пятнадцатая по счету, акция "Георгиевская ленточка" пройдет в России с 4 по 9 мая. В 2020 году ленточки будут раздавать в местах, которые разрешено посещать в условиях самоизоляции: в продуктовых магазинах, аптеках и на автозаправках. Это более 25 тысяч точек по всей стране. Смотрите в инфографике Ria.ru, где получить символ Победы в вашем регионе.

Акция "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году как продолжение проекта РИА Новости "Наша победа. День за днем". В рамках этого проекта был найден и оцифрован архив Совинформбюро, собраны сотни семейных историй о войне, появился слоган "Я помню. Я горжусь".

Юбилейная, пятнадцатая по счету, акция пройдет в офлайн- и онлайн-форматах. Волонтеры раздадут ленточки тем, кому приносят продукты и лекарства. Также их можно будет получить в супермаркетах, аптеках, на автозаправках, продолжающих работать предприятиях и в госучреждениях.