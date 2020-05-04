Выяснилось, какие страны первыми откроются для туристов

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Ждать открытия массовых туристических направлений до середины лета не стоит – это будет происходить постепенно, в зависимости от успехов в борьбе с коронавирусом, сказал агентству "Прайм" политолог Дмитрий Абзалов.
"Разумеется, страны, больше других зависящие от летнего пляжного туризма – Греция, Италия, Турция – будут пытаться сделать это как можно раньше. Но въездной туризм – игра двусторонняя: если даже вы откроете границы, а ваши потенциальные клиенты нет, то ваш турпоток окажется нулевым. Поэтому частичные открытия возможны, но более или менее устойчивый турпоток сформируется не раньше конца лета, и он будет значительно меньше обычного", - сказал эксперт.
В целом ситуацию с въездным туризмом в Старом Свете будет определять Европа – именно там проживают основные потребители услуг туриндустрии. Она откроется не раньше, чем пандемия во всех странах войдет в спокойную фазу. Ускорить процесс может создание вакцины, способной обезопасить, в том числе, путешественников.
По мнению Абзалова, летний туристический сезон в Европе в любом случае уже потерян – основные бронирования происходят весной, а сейчас этого нет.