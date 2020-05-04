Выяснилось, какие страны первыми откроются для туристов

"Разумеется, страны, больше других зависящие от летнего пляжного туризма – Греция, Италия, Турция – будут пытаться сделать это как можно раньше. Но въездной туризм – игра двусторонняя: если даже вы откроете границы, а ваши потенциальные клиенты нет, то ваш турпоток окажется нулевым. Поэтому частичные открытия возможны, но более или менее устойчивый турпоток сформируется не раньше конца лета, и он будет значительно меньше обычного", - сказал эксперт.