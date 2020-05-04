В Мадагаскаре освободят всех находящихся в тюрьмах журналистов

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина решил в День свободы печати освободить всех заключенных журналистов.
Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day) отмечается ежегодно 3 мая начиная с 1994 года. Инициатива отмечать этот день принадлежит представителям независимой печати стран Африки.
"В День свободы печати я принял решение освободить всех журналистов, содержащихся под стражей в тюрьмах на Мадагаскаре. Доступ к беспристрастной, справедливой информации без фейковых новостей - это фундаментальное право, которое должна гарантировать свободная и профессиональная пресса", - написал мадагаскарский лидер в Twitter.
При этом президент не указал, сколько именно журналистов будут отпущены на свободу.
По индексу свободы прессы за 2020 год, который составила международная организация "Репортеры без границ" (RSF), Мадагаскар находится на 54-м месте.