В Мадагаскаре освободят всех находящихся в тюрьмах журналистов

"В День свободы печати я принял решение освободить всех журналистов, содержащихся под стражей в тюрьмах на Мадагаскаре. Доступ к беспристрастной, справедливой информации без фейковых новостей - это фундаментальное право, которое должна гарантировать свободная и профессиональная пресса", - написал мадагаскарский лидер в Twitter.