Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек

По информации на 1.40 мск, в мире COVID-19 заболели 3 502 126 человек, жертвами инфекции стали 247 107 пациентов, еще 1 119 817 человек выздоровели.

Россия находится на седьмом месте по числу зараженных. В стране диагностировали COVID-19 у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них более 16 тысяч пациентов вылечились. От болезни умерли 1280 человек.