В Колумбии ответили на обвинения Венесуэлы в попытке морского вторжения

В МИД Колумбии назвали обвинение венесуэльских властей "необоснованным", заявив, что оно направлено на вовлечение колумбийского правительства в "спекулятивный заговор".

Как утверждают дипломаты, обвинения властей Венесуэлы "скорее представляют собой попытку отвлечь внимание от реальных проблем", под которым МИД понимает "внутренний кризис". "Мы призываем международное сообщество отвергать обвинения такого рода", - отмечается в заявлении.

Минобороны Венесуэлы сообщило, что во время операции было изъято оружие, часть из которого была использована во время попытки госпереворота 30 апреля 2019 года. Ведется патрулирование в прибрежных районах для поиска причастных к нападению.