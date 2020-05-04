В Колумбии ответили на обвинения Венесуэлы в попытке морского вторжения

В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении попытки высадки морского десанта колумбийских боевиков на севере страны. По словам спикера Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо, погибли восемь нападавших, еще двое были задержаны. При этом один из задержанных оказался агентом управления по борьбе с наркотиками США.
В МИД Колумбии назвали обвинение венесуэльских властей "необоснованным", заявив, что оно направлено на вовлечение колумбийского правительства в "спекулятивный заговор".
Как утверждают дипломаты, обвинения властей Венесуэлы "скорее представляют собой попытку отвлечь внимание от реальных проблем", под которым МИД понимает "внутренний кризис". "Мы призываем международное сообщество отвергать обвинения такого рода", - отмечается в заявлении.
Минобороны Венесуэлы сообщило, что во время операции было изъято оружие, часть из которого была использована во время попытки госпереворота 30 апреля 2019 года. Ведется патрулирование в прибрежных районах для поиска причастных к нападению.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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