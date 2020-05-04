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Религия и мировоззрение
2020-05-04T01:30
https://ria.ru/20200504/1570938036.html
Кадыров поддержал День молитвы за спасение человечества от пандемии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156276/12/1562761216_0:254:2360:1582_1036x0_80_0_0_83631d3cfeb3b72ff4b5936f3a7fa258.jpg
РИА Новости

Кадыров поддержал День молитвы за спасение человечества от пандемии

01:30 04.05.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 4 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал инициативу Верховного комитета человеческого братства о проведении 14 мая Дня молитвы и поста за избавление человечества от пандемии.
Ранее папа Римский Франциск в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане поддержал инициативу Высшего комитета по человеческому братству провести 14 мая день всеобщей молитвы и поста с участием представителей всех религий для преодоления пандемии коронавируса.
"Мы с большой радостью и воодушевлением восприняли новость об объявлении Верховным комитетом человеческого братства 14 мая Днем молитвы, поста и мольбы за человечество. Выражаем благодарность Верховному комитету человеческого братства, а также Шейху исламского университета "Аль-Азхар" Ахмаду Аль-Тайибу и папе Римскому Франциску за участие в этой инициативе. Мы с огромной радостью поддерживаем её", - сообщил Кадыров на странице "ВКонтакте"
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По его мнению, "только сплотившись и преодолев разногласия, раздирающие нас, мы сможем надеяться на то, что Всевышний смилуется над нами", а уничтожив пандемию, люди станут "чище, разумнее, человечнее и сильнее".
Кадыров напомнил, что в Чечне с начала эпидемии каждый вечер в центральной мечети имени Ахмата-Хаджи Кадырова известные богословы и религиозные деятели молятся о защите от пандемии и исцелении больных, во всех мечетях республики читают Коран.
Высший комитет по человеческому братству был создан в августе 2019 года для реализации целей, содержащихся в "Документе о человеческом братстве за мир во всем мире и совместной жизни". Этот документ был подписан папой Франциском совместно с верховным имамом одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских духовных университетов мира "Аль-Азхар" шейхом Ахмадом Аль Тайибом 4 февраля 2019 года в Абу-Даби.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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