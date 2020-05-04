Кадыров поддержал День молитвы за спасение человечества от пандемии

ГРОЗНЫЙ, 4 мая - РИА Новости. Глава Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал инициативу Верховного комитета человеческого братства о проведении 14 мая Дня молитвы и поста за избавление человечества от пандемии.

Ранее папа Римский Франциск в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане поддержал инициативу Высшего комитета по человеческому братству провести 14 мая день всеобщей молитвы и поста с участием представителей всех религий для преодоления пандемии коронавируса.

"Мы с большой радостью и воодушевлением восприняли новость об объявлении Верховным комитетом человеческого братства 14 мая Днем молитвы, поста и мольбы за человечество. Выражаем благодарность Верховному комитету человеческого братства, а также Шейху исламского университета "Аль-Азхар" Ахмаду Аль-Тайибу и папе Римскому Франциску за участие в этой инициативе. Мы с огромной радостью поддерживаем её", - сообщил Кадыров на странице "ВКонтакте"

По его мнению, "только сплотившись и преодолев разногласия, раздирающие нас, мы сможем надеяться на то, что Всевышний смилуется над нами", а уничтожив пандемию, люди станут "чище, разумнее, человечнее и сильнее".

Кадыров напомнил, что в Чечне с начала эпидемии каждый вечер в центральной мечети имени Ахмата-Хаджи Кадырова известные богословы и религиозные деятели молятся о защите от пандемии и исцелении больных, во всех мечетях республики читают Коран.

Высший комитет по человеческому братству был создан в августе 2019 года для реализации целей, содержащихся в "Документе о человеческом братстве за мир во всем мире и совместной жизни". Этот документ был подписан папой Франциском совместно с верховным имамом одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских духовных университетов мира "Аль-Азхар" шейхом Ахмадом Аль Тайибом 4 февраля 2019 года в Абу-Даби.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.