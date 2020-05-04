Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал " Российской газете ", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса

По словам Ершова, оптимальный случай для формирования стойкого иммунитета против COVID-19 — это протекание болезни в средней форме без чрезмерного использования медикаментов. "Вот тогда у организма формируется максимальный иммунитет к ней", — отметил он.

По словам профессора, должный иммунитет, обеспечивающий защиту от инфекции, может не сформироваться в двух случаях: очень легкое или крайне тяжелое течение болезни. В первом случае в организме человека, несмотря на заражение, не оказывается разрешающего количества вируса, чтобы он отнесся к инфекции серьезно и выработал на нее антитела.

"Второй случай, когда иммунитет не формируется, — если человек чрезмерно сильно переболел. При крайне тяжелом течении организм будет настолько в стрессе, что все его компенсаторные силы идут на поддержание жизни в настоящем моменте, а не на формирование защиты для будущего. У организма просто не хватает сил, а именно белков для формирования антител", — пояснил Ершов.

Специалист добавил, что проблема с нынешним коронавирусом заключается в том, что он появился недавно и, соответственно, прошло недостаточно времени для "знакомства" с этим вирусом. "Из-за того что это SARS, есть предположение, что иммунитет к COVID-19 также будет сохраняться два года. Но подтвержденных данных по сохранению нет", — заключил профессор.

Пандемия COVID-19 охватила большинство стран мира. Всего инфицировано более 3,3 миллиона человек, из них примерно 238 тысяч скончались, больше миллиона выздоровели.