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Распространение нового коронавируса
2020-05-04T08:57
https://ria.ru/20200504/1570937969.html
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568867620_0:501:2048:1653_1036x0_80_0_0_6e5c3dc00457c3608fa3e492d55d23ad.jpg
РИА Новости

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

01:18 04.05.2020 (обновлено: 08:57 04.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
Перейти в фотобанк
Фотоснимок коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
По словам Ершова, оптимальный случай для формирования стойкого иммунитета против COVID-19 — это протекание болезни в средней форме без чрезмерного использования медикаментов. "Вот тогда у организма формируется максимальный иммунитет к ней", — отметил он.
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По словам профессора, должный иммунитет, обеспечивающий защиту от инфекции, может не сформироваться в двух случаях: очень легкое или крайне тяжелое течение болезни. В первом случае в организме человека, несмотря на заражение, не оказывается разрешающего количества вируса, чтобы он отнесся к инфекции серьезно и выработал на нее антитела.
"Второй случай, когда иммунитет не формируется, — если человек чрезмерно сильно переболел. При крайне тяжелом течении организм будет настолько в стрессе, что все его компенсаторные силы идут на поддержание жизни в настоящем моменте, а не на формирование защиты для будущего. У организма просто не хватает сил, а именно белков для формирования антител", — пояснил Ершов.
Специалист добавил, что проблема с нынешним коронавирусом заключается в том, что он появился недавно и, соответственно, прошло недостаточно времени для "знакомства" с этим вирусом. "Из-за того что это SARS, есть предположение, что иммунитет к COVID-19 также будет сохраняться два года. Но подтвержденных данных по сохранению нет", — заключил профессор.
Пандемия COVID-19 охватила большинство стран мира. Всего инфицировано более 3,3 миллиона человек, из них примерно 238 тысяч скончались, больше миллиона выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияПервый МГМУ имени СеченоваОбщество
Популярные комментарии
Профессор, д.м.н. с индексом Хирша, равным единице по Scopus решил пересказать нам основы иммунологии и иммунного ответа со времён Мечникова И.И. Журналисты, вы бы хоть немного думали бы о чём пишете и у кого берёте интервью. Можно просто дать ссылку на Вики в таком случае.
4 мая, 01:41
Arthur T. Kopylov
2621110036
Есть редакционной задание. Найти профессора или любого врача с громким званием и задать несколько вопросов. Потом разбить ответ на максимальное количество частей и забрасывать в ленту. Хайп обеспечен, нужной информации ноль, клики идут.
4 мая, 03:05
Эдик Камушкин
250710020
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