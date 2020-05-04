Врачи в ОАЭ пробуют новый вид лечения от COVID-19

ДОХА, 4 мая — РИА Новости. Министерство экономики Министерство экономики ОАЭ выдало патент исследователям из Центра стволовых клеток в Абу-Даби на разработку инновационного метода лечения COVID-19 с использованием передового метода сбора стволовых клеток, сообщило Эмиратское агентство новостей.

"Патент исследователям из Центра стволовых клеток в Абу-Даби был выдан на лечение COVID-19 с использованием инновационного сбора стволовых клеток, который заключается в извлечении стволовых клеток из собственной крови пациента и повторное их введение после активации", — привело агентство заявление министерства.

По его данным, пациентов удалось вылечить с помощью вдыхания в легкие дисперсного распыления полученного вещества. Ни один из получивших лечение пациентов не жаловался на побочные эффекты.

Предполагается, что лекарство будет оказывать терапевтическое воздействие на легкие путем регенерации клеток и модулирования иммунного ответа, чтобы предотвратить чрезмерную реакцию иммунитета на инфекцию и дальнейшее повреждение здоровых клеток.

По данным агентства, лечение успешно прошло начальный этап клинических испытаний на 73 пациентах. Испытания метода для демонстрации эффективности лечения продолжаются и, как ожидается, будут завершены через пару недель.

Это лечение назначалось пациентам наряду с обычными медицинскими манипуляциями и будет по-прежнему применяться в качестве дополнения к установленным протоколам лечения, а не в качестве их замены.