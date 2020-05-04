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Распространение нового коронавируса
2020-05-04T00:32
https://ria.ru/20200504/1570937729.html
В Польше торговые центры открываются после полуторамесячного простоя
https://cdn22.img.ria.ru/images/150608/25/1506082542_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_f3aa8773b4d9a1af4b702efe95ec7f4c.jpg
РИА Новости

В Польше торговые центры открываются после полуторамесячного простоя

00:32 04.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПольша
Польша
© РИА Новости / Антон Денисов
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Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 4 мая – РИА Новости. Торговые центры возвращаются к работе в Польше после полуторамесячного простоя, связанного с пандемией коронавируса.
В соответствии с решением правительства, на текущей неделе начинается второй этап отмены ограничений, введенных ранее для противодействия распространению коронавирусной инфекции. В середине марта в Польше приняли решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.
С 20 апреля правительство Польши приступило к первому этапу отмены ограничительных мер. Сначала был снят запрет на посещение лесов, парков и скверов, в продовольственных магазинах увеличили количество людей, которые могут находиться там одновременно.
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С 4 мая принято решение разрешить открыть торговые центры. Тем не менее, ряд ограничений в них все-таки будет действовать. Так, количество посетителей не может превышать одного человека на 15 квадратных метров площади, причем сюда не включаются вспомогательные помещения, например, коридоры. В торговых центрах, как и в других общественных местах, люди обязаны носить маски или иным образом прикрывать рот и нос.
Также с 4 мая будут открыты отели и другие места ночлега. Важно, что находящиеся на территории отелей бассейны, тренажерные залы, рестораны, останутся закрытыми.
С 6 мая решением правительства разрешается возобновить работу детских садов и яслей. При этом местные власти могут своим решением вновь закрыть эти учреждения, если того потребует эпидемиологическая ситуация. Что катается школ, то они останутся закрытыми. Обучение, как и ранее, будет проходить удаленно.
В Польше пока остаются закрытыми парикмахерские и косметические кабинеты, кафе и рестораны могут работать только "на вынос". До 13 мая решено оставить закрытыми границы для въезда иностранцев, в том числе из стран Шенгенской зоны.
По последним данным, в Польше выявлено около 13,5 тысяч человек, зараженных коронавирусной инфекцией, более 650 из них скончались.
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