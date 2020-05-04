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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T11:56
https://ria.ru/20200504/1570930748.html
К нам вернется дурацкий миф
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РИА Новости

К нам вернется дурацкий миф

08:00 04.05.2020 (обновлено: 11:56 04.05.2020)
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© РИА Новости / Вера ГолосоваЖители НЬю-Йорка
Жители НЬю-Йорка
© РИА Новости / Вера Голосова
Максим Соколов
Максим Соколов
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Наше все А. С. Пушкин, хоть и сам был склонен к путешествиям — за границу его не пускали, но Тифлис, Арзрум и Оренбургский край он посетил, — тем не менее описал эту людскую склонность довольно иронически:
"Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест)".
Спустя два века эта охота овладела очень многими, в том числе и гражданами Российской Федерации. Достаточно вспомнить, что во время отпусков и каникул творилось в Шереметьево. Или посмотреть в архивах прежнее авиарасписание — десять рейсов в Париж, столько же во Франкфурт, etc. Теперь зараза покончила с этим мучительным свойством. Нынешнее положение дел можно сравнить даже не с временами железного занавеса, когда что-то же ездило и летало, но скорее с военным временем.
Но россияне по преимуществу оптимисты — "Минует печальное время, мы снова обнимем друг друга", etc. По крайней мере, соцопросы показывают такую картину настроений.
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Однако официальный представитель МИД России М. В. Захарова стремится вразумить беспокойных россиян. Она выступила не то чтобы совсем уж с дантовским "Lasciat' ogni speranza", но где-то на этой линии: "Поездки, перемещения в прежнем объеме не восстановятся никогда. Это стало настолько доступно для огромного количества людей, что больше не может существовать в том виде, в каком существовало долгие годы".
Спору нет. Еще до всякой заразы перегретость туристической отрасли была очевидна. Особенно в Европе. Рим, Венеция, Барселона начали предпринимать меры по ограничению числа туристов, все сметающих на своем пути, как панургово стадо. Зрелище несметных толп на паперти Нотр-Дама (еще до пожара) тоже поражало. Что не в последнюю очередь объяснялось высокой (относительно, конечно, совсем уже бедняков это не касалось) доступностью загранпоездок. Авиадискаунтеры, дешевый интернет-съем квартир, etc. привели к тому, что загранпоездка — если хочется, то и в кредит — стала добровольным крестом очень многих.
А поскольку последний месяц МИД России работал в авральном консульском режиме (иные дипломатические функции значительно сократились) и М. В. Захарова была в центре авральных работ по оказанию покровительства российским гражданам, которых занесло в разные страны, где их застала зараза и прекращение нормальных сношений, то ее отношение к безответственной (без подкожных средств, без страховки) езде черт знает куда — по-человечески понятно. "Забрались в пещеры и дебри, а нам их вытаскивай". МЧС тоже без особого энтузиазма относится к весенним любителям подледного лова, которых потом в авральном режиме приходится снимать со льдины.
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Но вряд ли стоило так горячиться. То, что весь МИД был в мыле, понятно, какие-то меры на будущее — например, страховка на случай эвакуации — наверное, нужны, но чрезмерная горячность не так уж необходима. Публика тоже взвинчена, друзья народа тут же поспешили воскликнуть: "Вот оно! Вот оно! Железный занавес нам готовят!" Тогда как ограничение поездок произойдет само собой, без всяких свирепых мер власти в области визовой политики. И у МИД, и у МВД, и у ФСБ будет полное алиби.
Ибо, во-первых, многие страны — шенгенские, например — сами не знают, когда будут открыты границы. Но судя по высказываниям тамошних начальников, не так скоро. Оптимисты говорят про август, пессимисты — про следующий. Туристические страны вроде Италии, конечно, будут бедствовать, но это уже не наша забота.
Во-вторых, ходят разговоры о строгом медконтроле. Кроме визы, нужен будет еще и сертификат здоровья, то есть еще один барьер и еще один источник произвола. "Что-то ты мне не нравишься", — скажет пограничник.
В-третьих, говорят о новых правилах полетов. Все пассажиры должны быть в масках все время полета, а до Парижа — четыре часа плюс еще время до вылета и после прилета, т. е. как бы не семь часов и более. Не всякому понравится. А предлагаемая социальная дистанция в салоне самолета означает уменьшение числа мест как минимум на треть. С соответствующим увеличением цены билета. Авиакомпании не филантропы.
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И наконец, самое для граждан РФ значимое — совсем непонятно, каким будет уровень доходов по итогам заразы. А равно и курс валюты. Не исключено, что валютный занавес будет сильным препятствием для разъездов.
Так что все произойлет само, и говорить о том, что негоже так много ездить, это как в голодном крае рассказывать о вреде обжорства. "Ты говоришь дело, но не по делу".
Хотя это и печально.
Девятого июня 1916 года французский посол в Петрограде Морис Палеолог писал в дневнике: "До войны врожденная склонность русских к странствиям периодически толкала их на Запад. Большая часть как высшего общества, так и интеллигенции, по делу или без дела, но постоянно, иногда подолгу, общалась с европейской цивилизацией. Но вот уже два года, как русские заперты в своей стране, как им приходится вариться в собственном соку. Они лишены подбодряющего и успокаивающего сродства, за которым они отправлялись раньше на Запад, и это в такую пору, когда оно им всего нужнее. Известно, что для страдающих нервами, склонных к подавленности, необходимы развлечения; особенно полезны и поддерживают путешествия, которые дают толчок их деятельности, их вниманию. Поэтому я нисколько не удивляюсь, видя вокруг себя многих людей, раньше казавшихся мне совершенно здоровыми, а теперь страдающими утомлением, меланхолией и нервностью, несвязностью мыслей, болезненною легковерностью, суеверным и разъедающим пессимизмом".
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К словам дипломата надо добавить еще одно соображение. Массовые загранпоездки в последние годы чрезвычайно способствовали протрезвлению общества. Невозможно было представить истовую веру времен железного занавеса (да и перестройки) в то, что Запад — это обитель блаженных, где растут золотые груши на вербе и всяк имеет стереофонический унитаз.
Но сейчас вновь явился перестроечный симптом. Известный чуткостью к запросам публики киберактивист Дудь выпустил ролик про рай, называемый также Кремниевой долиной. Где сплошные творческие чудеса, а тамошние обитатели купаются в золоте (вариант: в биткойнах). Тридцати лет словно не бывало, и аудитория Дудя так же невинна, как в кипучую эпоху перестройки: "Ах, Америка — это страна, где гуляют и пьют без закуски".
Говоря о том, что надо умерить прыть в поездках (надо, надо, куда ж деваться), следует учесть большое мифогенное действие самоизоляции. А мифология жителей третьего мира вряд ли столь полезна.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМария ЗахароваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ИталияСШАВенецияМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
"совсем уже бедняков это не касалось". Это автор так ненавязчиво назвал большинство россиян совсем бедняками?)
4 мая, 09:36
NDNehohol Detroll
37211165
"...конечно, совсем уже бедняков это не касалось) доступностью загранпоездок." - ну ну.
4 мая, 08:43
Дмитрий Попов
20041161
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