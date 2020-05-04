Самоизоляция без зависимостей: советы психолога родителям подростков

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Как оградить подростка на самоизоляции от зависимостей и какие из них опасны? На вопросы портала департамента труда и соцзащиты Москвы Как оградить подростка на самоизоляции от зависимостей и какие из них опасны? На вопросы портала департамента труда и соцзащиты Москвы ответила психолог ЦССВ "Радуга" Ангелина Дорогунцева.

По словам специалиста, зависимое, или аддиктивное, поведение может проявиться в период, когда человек сталкивается с психологическим дискомфортом.

"Каковы бы ни были причины возникновения зависимостей, все люди, подверженные им, ведут себя похожим образом. Им присуща низкая самооценка, трудности в общении, неумение противостоять давлению. Кроме того, у этих людей часто наблюдается синдром дефицита удовольствия, что проявляется в постоянном ощущении скуки и неспособности, неумении получать радость от жизни", — рассказывает психолог.

Существует несколько видов зависимостей: химическая, когда человек не может обходиться без психоактивных веществ; пищевая, когда чрезмерное внимание уделяется еде и весу тела; поведенческая, к которой относят гаджетоманию, адреналиноманию и шопоголизм.

Причинами возникновения или развития зависимости могут быть наследственная предрасположенность, различные патологии личностной сферы, стремление самоутвердиться в коллективе из-за конфликта с родителями или низкой самооценки, а также желание удовлетворить любопытство (из-за недостатка жизненного опыта или от скуки).

Именно последний фактор наиболее характерен для подростков, отмечает психолог. При этом риск возникновения зависимости у школьника (от 13 до 18 лет) возрастает, если в семье на глазах у ребенка злоупотребляли алкоголем или наркотиками.

Сейчас, когда подростки круглосуточно находятся под контролем воспитателей или родителей, попасть в ловушку вредных привычек сложнее. Тем не менее специалист призывает родителей внимательно относиться к психологическому состоянию своих детей.

"Подростки склонны проводить больше времени с гаджетами, чем раньше. И ситуация, что самоизоляция закончится, а новая зависимость останется, вполне возможна, поэтому важно помогать ребятам правильно организовывать свое время, заполняя его полезными и интересными делами", — считает Ангелина Дорогунцева.

Одна из причин аддиктивного поведения подростков — это эмоциональная незрелость при отсутствии широкого круга интересов. В такой ситуации может оказаться каждый, поэтому надо действовать на опережение. Значит, родителям предстоит кропотливая работа над развитием у детей навыков, помогающих предотвратить аддикции. Это и умение общаться и принимать решения, умение самостоятельно решать проблемы и критически мыслить, способность постоять за себя и владеть своими эмоциями, но главное — управлять стрессом и состоянием тревоги.