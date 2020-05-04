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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.
2020-05-04T12:00
https://ria.ru/20200504/1570822666.html
Подкаст "Страхи/Ошибки": почему всё вокруг бесит
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570822604_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_eac6726cbd2832685bdcc82a1edb74b7.jpg
РИА Новости

Подкаст "Страхи/Ошибки": почему всё вокруг бесит

12:00 04.05.2020
2597
Страхи/Ошибки
Подкаст "Страхи/Ошибки": почему всё вокруг бесит
4 мая, 12:00
Вызвать злость может что угодно — пробки, гора грязной посуды, ребёнок с домашкой, партнёр, который "громко дышит". И даже медленно идущий спереди человек, которого не получается обогнать. Много что БЕСИТ. Особенно в самоизоляции. Как успокоиться и постараться найти первопричину раздражения, потому что, как правило, она глубже, чем кажется?
Злиться и раздражаться — нормально. Другое дело, если раздражаешься постоянно, и нервы как оголённые провода — в любой момент может замкнуть.
Как обнаружить истинный раздражитель? Что делать, если вас охватывает гнев по пустякам? Реально ли перестать срываться на окружающих? Как раздражительность помогает нам понять, кто мы есть на самом деле?
Вместе с клиническим психологом, гештальт-терапевтом Полиной Гавердовской, психологом, коучем Сергеем Насибяном и Настей, которая постоянно ссорится с партнёром, ищем способы, как остудить свой гнев и использовать его себе на пользу.
1:00 Что такое раздражение и почему нас время от времени что-то бесит
4:00 "Раздражительность — способ взаимодействия с миром": как это работает
6:05 Как раздражение поможет в познании себя
8:00 Как пережить сильное раздражение и гнев
10:40 В чём корень раздражения
13:00 Когда партнёр жутко бесит
15:40 Споры внутри пары: кому поддаваться
18:30 В чём причина раздражения на пустом месте
20:15 Если "дети бесят", и что с этим делать
22:00 Стоит ли ломать партнёра в споре
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Страхи/ОшибкиПодкаст
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