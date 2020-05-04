"Русское чудо": пятьдесят лет назад начался выпуск "Жигулей"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. В апреле исполнилось 50 лет легендарной "копейке" — ВАЗ-2101 "Жигули", самой популярной модели в истории отечественного автопрома. Разработанная на основе лучшего европейского автомобиля 1965 года FIAT 124, эта машина произвела революцию на отечественном рынке и приобрела поклонников во всем мире. РИА Новости вспоминает историю "Жигуленка".

Автомобиль для народа

Советское правительство позволило населению покупать легковые автомобили еще в начале 1950-х, но мало кто мог себе это позволить. В продаже были лишь дорогая "Победа" и более доступный, но страшно дефицитный "Москвич".

В середине шестидесятых в рамках политики повышения благосостояния народа приняли решение построить завод для массового производства легковых автомобилей и запустить в серию модель, созданную на основе качественного зарубежного образца. Это позволяло резко ускорить разработку, сэкономить ресурсы и открывало возможность экспорта.

Выбор базовой иностранной модели доверили институту НАМИ, специалисты которого провели всесторонние испытания автомобилей Ford, Pegeuot, Renault и FIAT. В результате остановились на FIAT 124, признанном в 1965-м "Автомобилем года" в Европе.

Судя по всему, имелись и политические мотивы, поскольку с социалистическим правительством Италии у Кремля были хорошие отношения. Что же касается самой машины, то тут имелись проблемы.

В ходе заездов на Дмитровском автополигоне у Fiat 124 образовались трещины в местах соединения крыши и стоек, лопнул картер заднего моста. Выходили из строя буферы передней подвески, а на посыпанных песком и солью отечественных зимних дорогах тормозные колодки износились до металла уже через несколько сотен километров пробега.

Тем не менее правительство распорядилось взять за основу итальянский автомобиль, доработав его в соответствии с нашими реалиями. Российские специалисты переделали коробку передач, переднюю и заднюю подвески, тормоза, усилили кузов, увеличили клиренс.

Дверные ручки изменили на "травмобезопасные", утопленные в дверцы, передние сидения стали раскладными. Всего в итальянскую конструкцию внесли более восьмисот изменений. В итоге получился комфортабельный, надежный и сравнительно дешевый автомобиль, приспособленный к эксплуатации в российских условиях.

Автогигант на Волге

Завод в Тольятти начали строить летом 1966 года. Оборудование поставляли более 840 отечественных предприятий, а также компании ФРГ, Италии, Великобритании, Франции.

Волжский автомобильный завод получился крупнейшим в Европе: площадь — 600 гектаров, длина главного корпуса — 1400 метров. Говорили, что, глядя на него, можно заметить кривизну земной поверхности. Расчетная производственная мощность — 600 тысяч автомобилей в год, численность персонала — 123 тысячи человек.

Строительство закончили через три с половиной года (по плану было шесть лет). И уже в апреле 1970-го, к столетию Ленина, с главного конвейера сошли первые ВАЗ-2101 "Жигули", полностью изменившие представление советских автолюбителей о легковых машинах.

Комфортабельный, с хорошей динамикой, легкий в управлении, экономичный, этот автомобиль быстро стал поистине народным.

Хмуриться не надо — "Лада"!

Расчет на экспорт тоже оправдался. На зарубежные рынки ВАЗ-2101 поступил уже в 1971-м под названием "Лада" (за исключением Швеции, где автомобиль продавался под заводским брендом — ВАЗ).

Экспортные экземпляры проходили около сорока дополнительных проверок. В случае выявления дефектов их отправляли на внутренний рынок. Но все равно советские машины до западных стандартов недотягивали, поэтому в Финляндии создали компанию "Конела", которая доводила "копейки" до нужной кондиции.

Финские версии в целом были значительно лучше тех, что сходили с конвейера ВАЗа. В результате "Лады" могли похвастаться прекрасным соотношением цены и качества на международном рынке.

Являясь типичными для того времени семейными автомобилями, такими как Opel Kadett и Nissan, они стоили как малолитражки. К тому же легко заводились в холодную погоду и прекрасно справлялись с плохими дорогами. Запчасти тоже были дешевыми, а благодаря простой конструкции отремонтировать машину при необходимости мог и сам автовладелец.

В Финляндию привозили десять-пятнадцать тысяч "Лад" в год, многие затем отправлялись в другие европейские страны. За пять лет экспорт советских автомобилей вырос вдвое — до 300 тысяч штук, и в основном это были вазовские машины.

Lada-1200 (экспортное обозначение ВАЗ-2101) хорошо знали в Канаде, Новой Зеландии, ФРГ, Австрии, Швеции. В Великобританию автомобиль поставляли в праворульной модификации.