Студия Pixar запустила кулинарное шоу на YouTube

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Киностудия Pixar запустила на своем YouTube-канале кулинарное шоу Cooking with Pixar. В нем секретами приготовления разных блюд делятся персонажи из известных анимационных фильмов, сообщает Entertainment Weekly.
Пока вышло всего три видео с рецептами. В первом ролике рассказывают, как сделать традиционные китайские пирожки на пару. Повару помогает их готовить Бао — герой одноименного короткометражного мультфильма.
К сожалению, ведущие не говорят, в каких пропорциях нужно использовать ингредиенты. Поэтому, для того чтобы все получилось, стоит подключить еще какой-нибудь источник из Интернета, в котором рассказывают, как готовить подобные блюда.