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2020-05-04T08:07
https://ria.ru/20200504/1570786139.html
Карантин снимают, мафия просыпается. Кто претендует на власть в Италии
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РИА Новости

Карантин снимают, мафия просыпается. Кто претендует на власть в Италии

08:00 04.05.2020 (обновлено: 08:07 04.05.2020)
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© AP Photo / Roberto Monaldo/LaPresseПротест против карантинных мер в Италии
Протест против карантинных мер в Италии
© AP Photo / Roberto Monaldo/LaPresse
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Итальянцы постепенно выходят из карантина. Страх заболеть понемногу отодвигается на второй план, и надо думать о том, как дальше жить и зарабатывать. Предложений на рынке труда мало, на правительство сильно рассчитывать не приходится. Зато готова "помочь" мафия. Но это потом может дорого обойтись.

Взрывоопасный юг

"Если власти заперли нас в квартирах, пусть приносят еду и платят за аренду жилья. Мы не Криштиану Роналду! Три четверти итальянцев работают нелегально и получают черные доходы", — возмущается житель Палермо Лука, призывая через соцсети восстать против карантина.
Он не единственный, кто агитирует в интернете выходить на улицы в знак протеста. Кто-то даже готов к мародерству и грабежам — от отчаяния, положение у многих действительно бедственное. Особенно недовольны на юге Италии. Пандемия затронула в основном зажиточные северные провинции, но именно южане первыми почувствовали на себе экономические последствия введенных запретов. Безработица там и до коронавируса была в четыре раза больше, чем на севере. Зато хватало теневых доходов, которые обнулил карантин.
Поэтому, когда компания молодых людей в Палермо решила ограбить супермаркет Lidl, потому что заплатить за товары они просто не могли — денег у них давно нет, в толпе оказалось немало сочувствующих. И после вмешательства полиции горе-грабители спокойно разошлись по домам. Этот случай наиболее резонансный, но далеко не уникальный.
На юге три миллиона нуждающихся, среди них — множество мелких предпринимателей. У большинства нет средств, чтобы заново запустить бизнес после карантина. Даже 600 евро от правительства получили только те, кто трудоустроен официально.
© REUTERS / Ciro De LucaРаздача еды для бездомных и бедных в Неаполе
Раздача еды для бездомных и бедных в Неаполе
© REUTERS / Ciro De Luca
Раздача еды для бездомных и бедных в Неаполе
Власти пообещали выделить дополнительно 30 миллиардов для стимулирования экономики. Но простые итальянцы сомневаются, что это их коснется.
"Ситуация на юге взрывоопасная. Надо действовать эффективно и быстро, чтобы сохранить в стране демократию и порядок. Иначе вмешается мафия", — предостерег министр Джузеппе Провенцано, курирующий южные регионы.

Вотчина мафиози

Люди действительно ждут помощи, им уже неважно, от кого она придет. А мафиозные группировки охотно ее предлагают.
Во время карантина сицилийская "Коза ностра", неаполитанская "Каморра", калабрийская "Ндрангета" занялись благотворительностью. Привозят беднякам продукты и лекарства под видом гуманитарных организаций. Предпринимателям предлагают деньги на восстановление бизнеса. Безработных обещают трудоустроить. Никто из благотворителей не признавался, что связан с мафией. Однако прокуратура сразу их вычислила.
"Коза ностра" и "Каморра" считают юг своей вотчиной. Но помощь они предлагают не ради спасения страны. Мафиози рассчитывают стать героями бедняков и на следующих выборах призовут людей проголосовать за нужного им кандидата", — говорит следователь Никола Граттери, работающий в провинции Катандзаро.
Ситуацию усугубило то, что из-за пандемии власти временно выпустили из тюрем главарей мафиозных группировок. На свободу вышли влиятельный член "Коза костра" Франческо Бонура, участник "Ндрангета" Винченцо Янаццо и один из лидеров криминального клана "Казалеси" Паскуаль Загария. Правительство объяснило, что не видит иного способа разгрузить тюрьмы. Но мэры южных городов с этим не согласились.
"Заразить окружающих в одиночной камере сложнее, чем дома. Расхлебывать действия мафиози на свободе придется не Риму, а регионам", — сказал мэр Палермо Леолука Орланд.
© REUTERS / Manuel SilvestriЖенщина выглядывает из окна. Италия
Женщина выглядывает в окно в Италии
© REUTERS / Manuel Silvestri
Женщина выглядывает из окна. Италия
Ведь криминал из-за коронавируса тоже понес большие потери, добавил он. "Но мафиози быстро компенсируют убытки, вербуя людей и провоцируя их на преступления", — уверен Орланд. Его поддержали мэры и других городов.
Мафия, может, и понесла убытки, но средств у нее хватает. Так, по данным правоохранительных органов, только "Ндрангета" из Калабрии располагает 30 миллиардами долларов.
"Пока правительство медлит с помощью, мафия выдаст эти деньги бизнесу и населению, а потом заставит расплачиваться. Угроза стихийных восстаний на юге реальна", — говорится в докладе Министерства внутренних дел Италии, подготовленном для премьер-министра Конте.

Услуга за услугу

По оценкам западных спецслужб, в три крупнейшие мафиозные группировки входят 25 тысяч человек. Сотрудничают с ними по всему миру еще 250 тысяч. И у каждой своя специализация.
Так, "Коза ностра" решает коммерческие споры, "крышует" предпринимателей, занимается беженцами и мигрантами. "Каморра" зарабатывает на наркотиках. "Ндрангета" контролирует криминальный бизнес не только на юге, но и на севере Италии. Не брезгуют контрабандой кокаина, оружия и людей.
© REUTERS / Alessandro GarofaloГород Бари на юге Италии во время самоизоляции жителей
Город Бари на юге Италии во время самоизоляции жителей
© REUTERS / Alessandro Garofalo
Город Бари на юге Италии во время самоизоляции жителей
С некоторых пор мафиози подмяли под себя вывоз мусора, ритуальные услуги. "Коза ностра" в последнее десятилетие инвестирует в энергетику, логистику, торговлю продуктами питания.
"Для восстановления экономики бизнесу нужна ликвидность. Если власти не окажут оперативную поддержку, предпринимателям придется искать альтернативу. И мафия охотно предоставит капиталы. Но на своих условиях", — объясняет РИА Новости проживающий в Риме историк и политолог Александр Дунаев.
Он не исключает, что помощь криминальных структур примут многие южане, оставшиеся без средств к существованию. Но рано или поздно мафия потребует ответной благодарности. Ведь принцип "услуга за услугу" никто не отменял.
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Коза НостраМВД ИталииРимПалермоИталияВ мире
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