Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 100 тысяч

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Бразилии превысило 100 тысяч, свыше семи тысяч человек скончались, сообщил минздрав страны.
За последние 24 часа было выявлено 4588 новых случаев заражения, общее число заразившихся в стране достигло 101 147. Число летальных исходов увеличилось на 275 человек и достигло 7025.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.