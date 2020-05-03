Ученые обнаружили загадочную мертвую звезду

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Астрономы обнаружили необычную нейтронную погибшую звезду Swift J1818.0-1607, которая может оказаться "недостающим звеном" между магнитарами и пульсарами. Об этом сообщает Астрономы обнаружили необычную нейтронную погибшую звезду Swift J1818.0-1607, которая может оказаться "недостающим звеном" между магнитарами и пульсарами. Об этом сообщает ScienceAlert

Этот космический объект был зафиксирован телескопом Burst Alert в обсерватории Swift. Первоначально ученые считали Swift J1818.0-1607 магнитаром — звездой с очень большим магнитным полем. Впоследствии выяснилось, что она испускает импульсное радиоизлучение, что определяет ее и как радиопульсар.

Выяснилось, что найденный источник излучения — самый быстро вращающийся пульсар из всех обнаруженных и, вероятно, самый молодой.

Ученым известны еще четыре радиомагнитара, однако у Swift J1818.0-1607 есть особенность, которой нет ни у одного из них. При переходе от низких частот к высоким астрономы обнаружили резкое падение яркости радиоизлучения. При этом другие радиомагнитары имеют почти постоянную яркость по всему радиочастотному спектру.

Как считают астрономы, это открытие может доказать, что пульсары могут эволюционировать в магнитары, а также, что разрушающиеся звезды обладают магнитным полем, ему подобным.