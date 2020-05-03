В Рио-де-Жанейро раскритиковали Болсонару за митинг во время пандемии

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Губернатор бразильского штата Губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Уитсон Уитцел раскритиковал митинг в поддержку президента страны Жаира Болсонару , который прошел в столице страны, и участие главы государства в нем.

Митинг в поддержку Болсонару прошел в воскресенье в правительственном районе Бразилиа . На фото и видео, опубликованных телеканалом Globo , видна автоколонна, которая фактически перекрыла движение в правительственном районе, десятки людей несут флаги и транспаранты в поддержку президента и против экс-министра юстиции страны, Верховного суда и главы нижней палаты парламента. К собравшимся приехал и сам Болсонару.

"Изо дня в день мы обращаемся к населению и призываем людей оставаться дома, заботиться о своем здоровье, а президент приветствует людей, собравшихся толпами. Я не знаю, к чему президент хочет прийти таким образом. Но каждая потерянная жизнь будет на его совести. Это ужасный пример", - написал в Twitter губернатор, который около двух недель назад объявил, что заразился коронавирусом, но продолжает работать из дома.

Он добавил, что пока весь мир сосредоточился на поддержании социального дистанцирования, а сама Бразилия последние два месяца пытается справится с кризисом в системе здравоохранения, "президент идет обратным путем, выстраивая людей "коридорами смерти".

"Сколько еще президент будет относиться к COVID-19 как к легкой простуде?" - написал Уитцел.

По последним данным минздрава, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии составляет больше 96 тысяч, 6750 человек скончались.

Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой только граждане из группы риска и старше 60 лет должны оставаться дома. Региональные власти, согласно рекомендациям ВОЗ , приняли решение ограничить в передвижении всех без исключения граждан.

В последние дни критика в отношении Болсонару усилилась на фоне отставки министра юстиции Бразилии Сержиу Мору, обвинившего президента во вмешательстве в деятельность этого ведомства, отвечающего за расследование коррупционных скандалов. Генеральная прокуратура Бразилии попросила Верховный федеральный суд расследовать обвинения бывшего министра.