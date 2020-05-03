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2020-05-03T23:52
https://ria.ru/20200503/1570937288.html
В Рио-де-Жанейро раскритиковали Болсонару за митинг во время пандемии
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РИА Новости

В Рио-де-Жанейро раскритиковали Болсонару за митинг во время пандемии

23:50 03.05.2020 (обновлено: 23:52 03.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Уитсон Уитцел раскритиковал митинг в поддержку президента страны Жаира Болсонару, который прошел в столице страны, и участие главы государства в нем.
Митинг в поддержку Болсонару прошел в воскресенье в правительственном районе Бразилиа. На фото и видео, опубликованных телеканалом Globo, видна автоколонна, которая фактически перекрыла движение в правительственном районе, десятки людей несут флаги и транспаранты в поддержку президента и против экс-министра юстиции страны, Верховного суда и главы нижней палаты парламента. К собравшимся приехал и сам Болсонару.
"Изо дня в день мы обращаемся к населению и призываем людей оставаться дома, заботиться о своем здоровье, а президент приветствует людей, собравшихся толпами. Я не знаю, к чему президент хочет прийти таким образом. Но каждая потерянная жизнь будет на его совести. Это ужасный пример", - написал в Twitter губернатор, который около двух недель назад объявил, что заразился коронавирусом, но продолжает работать из дома.
Он добавил, что пока весь мир сосредоточился на поддержании социального дистанцирования, а сама Бразилия последние два месяца пытается справится с кризисом в системе здравоохранения, "президент идет обратным путем, выстраивая людей "коридорами смерти".
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"Сколько еще президент будет относиться к COVID-19 как к легкой простуде?" - написал Уитцел.
По последним данным минздрава, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии составляет больше 96 тысяч, 6750 человек скончались.
Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой только граждане из группы риска и старше 60 лет должны оставаться дома. Региональные власти, согласно рекомендациям ВОЗ, приняли решение ограничить в передвижении всех без исключения граждан.
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В последние дни критика в отношении Болсонару усилилась на фоне отставки министра юстиции Бразилии Сержиу Мору, обвинившего президента во вмешательстве в деятельность этого ведомства, отвечающего за расследование коррупционных скандалов. Генеральная прокуратура Бразилии попросила Верховный федеральный суд расследовать обвинения бывшего министра.
Кроме того, Федеральный суд в Бразилии продлил на пять дней срок, в течение которого президент должен сообщить о результатах своих анализов на COVID-19. В марте Болсонару посещал США в сопровождении делегации, более 20 членов которой затем заболели коронавирусом. Президент сделал несколько тестов, при этом всегда отрицая, что заражен. В случае положительного теста Болсонару, который не соблюдает самоизоляцию и активно общается на улице со своими сторонниками, может быть привлечен к ответственности, достаточной для вынесения импичмента, на котором настаивает оппозиция.
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