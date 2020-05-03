Глава Коми рассказал, когда тесты на COVID-19 будут бесплатными для всех

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Систему бесплатного тестирования на коронавирус для всех желающих могут организовать в Коми не раньше, чем через один-два месяца, сообщил в воскресенье врио главы республики Систему бесплатного тестирования на коронавирус для всех желающих могут организовать в Коми не раньше, чем через один-два месяца, сообщил в воскресенье врио главы республики Владимир Уйба

"Сегодня уже существуют платные лаборатории, которые могут это (тест на коронавирус) сделать за деньги. Когда это будет можно сделать бесплатно (для всех желающих - ред.)? Я думаю, что не раньше, чем через месяц - через два… Принципиально, я думаю, что еще месяц мы точно будем вынуждены работать по тем категориям, которые относятся к группам риска", - сказал Уйба в видеообращении с ответами на вопросы, поступающими в его адрес от жителей Коми.

Он уточнил, что сейчас время ожидания результатов тестирования на коронавирус в республике составляет три-четыре дня, а иногда достигает и недели. "Мы делаем сегодня 1200 анализов в сутки. При этом у нас (ежесуточный) забор - 5-7 тысяч (мазков)", - отметил Уйба.

По словам руководителя Коми, сейчас исследованием тестов на COVID-19 в Коми занимаются четыре лаборатории, в том числе три в Сыктывкаре и одна в Воркуте . До конца мая также планируется открыть лабораторию в Ухте

Уйба воздержался от прогнозов по поводу того, когда может закончиться эпидемия коронавируса в Коми.

"Если переходить к вопросу, как нужно действовать, чтобы противостоять этой инфекции, то (не скажу) ничего нового. Это беспощадная самоизоляция. Как только мы прекращаем общаться, мы начинаем снижать уровень зараженности. Как только мы снижаем уровень зараженности, мы начинаем вылечивать зараженных и не давать заражаться новым", - резюмировал он.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора , на воскресенье в Коми подтверждено 676 случаев заболевания коронавирусом, прирост за сутки составил 20 случаев. Выздоровели 107 человек, в том числе 15 – за последние сутки.