В Израиле жертвами коронавируса стали еще два человека

По данным министерства на 22.50 воскресенья, в течение дня два пациента с коронавирусом скончались, общее число умерших выросло до 232.

В настоящий момент 6227 человек в Израиле больны коронавирусом, число пациентов в тяжелом состоянии уменьшилось до 94, из них 76 нуждаются в искусственной вентиляции легких.