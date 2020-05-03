В Израиле жертвами коронавируса стали еще два человека

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая - РИА Новости. Общее число случаев заражения коронавирусом в Израиле с утра воскресенья возросло на 15 и достигло 16 208, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства на 22.50 воскресенья, в течение дня два пациента с коронавирусом скончались, общее число умерших выросло до 232.
В настоящий момент 6227 человек в Израиле больны коронавирусом, число пациентов в тяжелом состоянии уменьшилось до 94, из них 76 нуждаются в искусственной вентиляции легких.
В течение дня выздоровели 115 человек, общее число излечившихся - 9749.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.