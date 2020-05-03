Число зараженных коронавирусом в Приднестровье выросло до 531

Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края

ТИРАСПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения коронавируса сообщил о еще 13 заболевших коронавирусом в воскресенье в Оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения коронавируса сообщил о еще 13 заболевших коронавирусом в воскресенье в Приднестровье , общее число инфицированных достигло 531.

"Список заболевших пополнили семь бендерчан: женщины 44 и 30 лет, мальчик 2012 года рождения, девочки 2005, 2008, 2009 и 2017 годов рождения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в числе инфицированных двое жителей Тирасполя - мужчина 67 лет и 71-летняя женщина, двое дубоссарцев - пенсионер 68 лет и 58-летний мужчина, а также две женщины из Слободзеи 68 и 75 лет.

По данным оперштаба, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 531 приднестровца, 23 человека скончались, 105 пациентов выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.