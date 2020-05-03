Число зараженных коронавирусом в Египте приблизилось к 6,5 тысячи

БЕЙРУТ, 3 мая - РИА Новости. Число подтвержденных заболеваний коронавирусом в Египте составило 272 за сутки, тем самым увеличив общую численность заразившихся до 6465, говорится в заявлении министерства здравоохранения страны в воскресенье.
"Зарегистрированы 272 новых случая с положительными результатами тестов на коронавирус… 14 новых смертельных случаев", - сообщается в заявлении.
Согласно докладу минздрава, 1562 человека выздоровели по состоянию на сегодняшний день. Умерли 429 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.