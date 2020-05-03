Число зараженных коронавирусом в Египте приблизилось к 6,5 тысячи

БЕЙРУТ, 3 мая - РИА Новости. Число подтвержденных заболеваний коронавирусом в Египте составило 272 за сутки, тем самым увеличив общую численность заразившихся до 6465, говорится в заявлении министерства здравоохранения страны в воскресенье.