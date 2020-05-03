Семинаристы МДА записали видеообращение с призывом сидеть дома

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Студенты Московской духовной академии (МДА) записали видеообращение, в котором попросили россиян соблюдать правила самоизоляции и рекомендуемые врачами меры предосторожности.

В академии 18 марта был введен режим карантина. Студенты МДА были распущены по месту проживания. На территории учебного заведения остались лишь те студенты, которые по различным причинам не смогли вернуться домой. В основном, это студенты-иностранцы.

"Просим каждого услышать призыв врачей, рискующих жизнью ради нас. Пожалуйста, соблюдайте правила самоизоляции и рекомендованные меры предосторожности. Не рискуйте жизнью напрасно, не подвергайте риску окружающих вас людей. Оставайтесь дома, проявляйте ответственность ради себя и других", - говорится в видеоролике , опубликованном в канале МДА в Youtube.

В МДА сейчас остаются проживать 136 человек, включая сотрудников академии и монашествующих. Все прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции. По информации МДА, у 52-х человек тест на COVID-19 положительный, у 84-х отрицательный. Девять человек госпитализированы и проходят лечение в стационаре.

В своем обращении семинаристы напомнили о том, что россияне умеют объединяться, выходя из тяжелых испытаний победителем.

"9 мая мы будем вспоминать подвиг наших предков, подвиг борьбы и единства. Мы - потомки победителей, умение бороться и побеждать у нас в крови. Россия победила коричневую чуму, победит и коронавирусную заразу. Главное - делать это вместе, действовать как единое целое... Оставайтесь дома - оставайтесь живыми", - отмечается в обращении.