В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Еще 35 пациентов с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
Накануне число умерших за сутки пациентов составило 34 человека. Общее количество жертв коронавирусной инфекции в столице достигло 764 человек.
Пандемия COVID-19 охватила большинство стран мира. Всего инфицировано более 3,3 миллиона человек, из них примерно 238 тысяч скончались, больше миллиона выздоровели.
Россия находится на седьмом месте по числу зараженных. В стране диагностировали COVID-19 у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них более 16 тысяч пациентов вылечились. От болезни умерли 1280 человек.
Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.