В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом

Пандемия COVID-19 охватила большинство стран мира. Всего инфицировано более 3,3 миллиона человек, из них примерно 238 тысяч скончались, больше миллиона выздоровели.

Россия находится на седьмом месте по числу зараженных. В стране диагностировали COVID-19 у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них более 16 тысяч пациентов вылечились. От болезни умерли 1280 человек.