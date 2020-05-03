МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Британские пограничники перехватили три лодки с 49 мигрантами, которые попытались добраться до южного побережья Великобритании, сообщает издание Evening Standard со ссылкой на заявление МВД страны.
Пограничники обнаружили мигрантов между 05:00 (07:00 мск) и 06:00 (08:00 мск) в воскресенье, когда те пытались добраться до южного графства Кент. Всего на лодках находились более 40 мужчин и шесть женщин, об их состоянии здоровья и гражданстве не сообщается. Сейчас нарушителей допрашивают пограничники.
Кроме того, газета сообщает, что французские власти перехватили 31 человека, которые также хотели попасть в Великобританию через пролив Ла-Манш.
"Мы все работаем круглые сутки, чтобы обезвреживать и задерживать преступные группировки, которые занимаются контрабандой людей", — передает издание слова министра по вопросам соблюдения иммиграционных правил Криса Филпа.
В свою очередь, издание Kent Online отмечает, что всех задержанных мигрантов отправили в Дувр, где проверят их состояние здоровья.
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