Британские пограничники перехватили три лодки с 49 мигрантами

Пограничники обнаружили мигрантов между 05:00 (07:00 мск) и 06:00 (08:00 мск) в воскресенье, когда те пытались добраться до южного графства Кент. Всего на лодках находились более 40 мужчин и шесть женщин, об их состоянии здоровья и гражданстве не сообщается. Сейчас нарушителей допрашивают пограничники.