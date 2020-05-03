В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса

Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.

"Нам следует ожидать пика где-то в ближайшие недели две, и после этого, скорее всего, наступит плато так называемое, стабилизация заболеваемости, после чего уже будет постепенное его снижение", — сказал он в эфире программы "Вести" на телеканале " Россия 24 ".

Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство стран мира. Всего инфицировано более 3,3 миллиона человек, из них примерно 238 тысяч умерли и больше миллиона выздоровели.

Россия находится на седьмом месте по числу зараженных. В стране диагностировали COVID-19 у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них поправились более 16 тысяч пациентов. Жертвами болезни стали 1280 человек.

Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах, включая Москву Подмосковье , введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.