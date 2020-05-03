Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии после скандала из-за ее слов

Ранее Тодоренко оказалась в центре скандала после своего интервью People Talk, в котором она заявила, что женщины могут сами нести ответственность за то, что на них поднимают руку. Эти слова вызвали волну негодования в интернете, и позднее блогер извинилась и попыталась объяснить свои слова. Несмотря на это, ряд рекламодателей прекратили сотрудничество с Тодоренко, а журнал Glamour лишил ее звания "Женщина года".