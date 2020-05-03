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Культура
2020-05-03T22:40
https://ria.ru/20200503/1570936476.html
Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии после скандала из-за ее слов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570576140_0:0:2131:1199_1036x0_80_0_0_5560588ebbeee141450111ca1fcf4227.jpg
РИА Новости

Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии после скандала из-за ее слов

22:38 03.05.2020 (обновлено: 22:40 03.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии "Женщина года - 2019" по версии журнала Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии Женщина года - 2019 по версии журнала Glamour
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после своего скандального высказывания о женщинах, которые столкнулись с этой проблемой. Видео опубликовано на ютубе.
В фильме Тодоренко пообщалась с психологами, юристами и организаторами благотворительных фондов, которые занимаются этой темой.
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"Я решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе и — самое главное — расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых", — написала она в инстаграме,
Телеведущая отметила, что "стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей", чтобы узнать о множестве российских женщин, которые стали жертвами домашнего насилия.
Ранее Тодоренко оказалась в центре скандала после своего интервью People Talk, в котором она заявила, что женщины могут сами нести ответственность за то, что на них поднимают руку. Эти слова вызвали волну негодования в интернете, и позднее блогер извинилась и попыталась объяснить свои слова. Несмотря на это, ряд рекламодателей прекратили сотрудничество с Тодоренко, а журнал Glamour лишил ее звания "Женщина года".
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