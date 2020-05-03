Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии после скандала из-за ее слов

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после своего скандального высказывания о женщинах, которые столкнулись с этой проблемой. Видео опубликовано на ютубе.
В фильме Тодоренко пообщалась с психологами, юристами и организаторами благотворительных фондов, которые занимаются этой темой.
"Я решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе и — самое главное — расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых", — написала она в инстаграме,
Телеведущая отметила, что "стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей", чтобы узнать о множестве российских женщин, которые стали жертвами домашнего насилия.
Ранее Тодоренко оказалась в центре скандала после своего интервью People Talk, в котором она заявила, что женщины могут сами нести ответственность за то, что на них поднимают руку. Эти слова вызвали волну негодования в интернете, и позднее блогер извинилась и попыталась объяснить свои слова. Несмотря на это, ряд рекламодателей прекратили сотрудничество с Тодоренко, а журнал Glamour лишил ее звания "Женщина года".