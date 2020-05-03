ВС Венесуэлы находятся в боеготовности после атаки колумбийских боевиков

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Венесуэлы находятся в состоянии боевой готовности после неудавшейся попытки морского вторжения колумбийских боевиков, говорится в сообщении Минобороны страны.
Ранее в воскресенье министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении морского вторжения колумбийских боевиков на севере страны. По его словам, они попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил, что в результате отражения атаки погибли восемь нападавших, еще двоих задержали. Он также заявил, что один из задержанных — агент Управления по борьбе с наркотиками США.
"Все военные части на территории страны находятся в состоянии боевой готовности, готовности немедленно реагировать на любую угрозу. Подтверждаем нашу абсолютную преданность президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и обязанность гарантировать суверенитет и независимость государства", — говорится в заявлении.
Минобороны сообщило, что во время операции было изъято оружие, часть из которого использовалась во время попытки госпереворота 30 апреля 2019 года. В настоящее время военные продолжают поиск оружия под водой, которое могло там оказаться из-за того, что одно из судов перевернулось. Ведется патрулирование в прибрежных районах для поиска людей, связанных с нападением.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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