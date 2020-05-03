ВС Венесуэлы находятся в боеготовности после атаки колумбийских боевиков

Минобороны сообщило, что во время операции было изъято оружие, часть из которого использовалась во время попытки госпереворота 30 апреля 2019 года. В настоящее время военные продолжают поиск оружия под водой, которое могло там оказаться из-за того, что одно из судов перевернулось. Ведется патрулирование в прибрежных районах для поиска людей, связанных с нападением.